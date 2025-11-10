ನೋವಿನಿಂದ ಎವರೆಸ್ಟ್ವರೆಗೆ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿ ಬದುಕು ಗೆದ್ದರು!
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ನಂತರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ 58 ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಿ ಕೈಸಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಮೇರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 6:47 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತುವುದು ಅನೇಕ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು. ಇದಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ 58 ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಿ ಕೈಸಾರೆಗೆ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ. ಆದರೆ, ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಪರ್ವತವು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ನನಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾದವು: ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳನ್ನು ಓಡುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದರು.
ತಂದೆ ತಾಯಿ ವೈದ್ಯರು: ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರು, ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಗು ಮುನ್ನಿ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಅವಳ ಪತಿ ಉಮೇಶ್ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಆಶಿಶ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯವರಿಗೆ ದೃತಿಗೆಡದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ: 2017ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೊಸೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಅದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೃತಿಗೆಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ವಿಕಿರಣವು ನನ್ನ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸಾವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ; ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮನಗಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮುನ್ನಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ, ಆ ನಂತರ ಅಡುಗೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. "ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನೇಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ.
ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ: ನಾನು ನನ್ನ 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವೈದ್ಯರು ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ, ಮುನ್ನಿ 12,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ದಯಾರಾ ಬುಗ್ಯಾಲ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಏರಿದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಾನು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ತು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರ್ತತವನ್ನು ಏರುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
85 ರಿಂದ 90 ವರ್ಷದವರಿಂದಲೂ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ: ತನ್ನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 85 ಮತ್ತು 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಾರಣಿಗರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅವರ ಧೈರ್ಯವು ಮುನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಇದು ವಯಸ್ಸು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಮುನ್ನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರಿತ್ತು. ಮುನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಬೋಳು ನೋಟವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ! ಈಗ, ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು’’
ಹಲವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದೆನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮುನ್ನಿ ಅವರ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವು. "ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪೋಷಣೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
