ಮೋದಿ-ಶಾ ಅವರಿಂದ ಮಿಥುನ್-ಲೀ ವರೆಗೆ : ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 40 'ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು' ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯು 40 'ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು' ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
Published : April 6, 2026 at 3:59 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) : ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನೆಲದಲ್ಲಿ 'ಕಮಲ' ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು 40 'ತಾರಾ ಪ್ರಚಾರಕರು' ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವರೆಗೆ; ನಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರಿಂದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯವರೆಗೆ; ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ : ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ತನ್ನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು 'ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ' ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ 40 ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಮುಖರ 'ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-1' ಅನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಹು ಮೆಗಾ-ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಅವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ದಿನ, ಅವರು ಬಿರ್ಭುಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಮ್ಲುಕ್, ಹಲ್ದಿಯಾ, ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತರುವಾಯ, ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ, ಜಂಗೀಪುರ, ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್ಪುರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ, ಎಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಸಿಲಿಗುರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯೊಳಗಿನ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಂದ ರ್ಯಾಲಿಗಳು : ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಬ್ಯಾರಕ್ಪೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಎಪ್ರಿಲ್ 6ರ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟೌನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅದೇ ದಿನ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾರಕ್ಪೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆ. ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರು 'ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರ' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಂಸದರಿಂದ ರ್ಯಾಲಿಗಳು : ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ನಟ-ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು 'ಕ್ವೀನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ 'ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಲ್ಲಿ' ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಟೆನಿಸ್ ಐಕಾನ್ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ: ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರಾಹುಲ್: ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ!