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9 ವರ್ಷ ಹೋರಾಡಿ ಕೇಸ್​ ಗೆದ್ದ ತಂದೆ: ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ

ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ, 9 ವರ್ಷ ಹೋರಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

SUPREME COURT
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 8:13 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಇದು 2017ರ ಘಟನೆ. ಅಂದು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪೋಷಕರು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಗೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ರೈಲು ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದ ಪರಿಹಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್. ಚಂದುರ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿತು.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: 2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್​ ಭಾಯ್​ ಎಂಬ ಯುವಕ ಅಹಮದಾಬಾದ್​​ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೂರತ್​​​ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಬರಮತಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದ್ದಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಜರ್ಕ್​ ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದ.

ಬಳಿಕ, ಮೃತನ ಪೋಷಕರು 1987ರ ರೈಲ್ವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 16ರ ಅಡಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು, ಮಹೇಶ್​ ಭಾಯ್​ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನದಿಂದ ಆದೇಶದ ದಿನದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಉಲ್ಟಾ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​: ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗುಜರಾತ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿವಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಯುವಕ ರೈಲಿನಿಂದಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ನಾಚಿಕೇತ ಜೋಶಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಟಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಇದು ಸ್ವಯಂ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್​ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮಹತ್ವದ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಗಾಯಾಳು ಯುವಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆತನ ಪೋಷಕರು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಟಿಕೆಟ್​, ಕರವಸ್ತ್ರ, ಕೈಗಡಿಯಾರ, ಬಾಚಣಿಗೆ ಮತ್ತು 900 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಆತನ ತಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ಟಿಕೆಟ್​ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಂಬುದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗಾಯಾಳುವಿನ ಜೇಬನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿತು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ನೀಡಿದ್ದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​​, ಇನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೃತನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.

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TAGGED:

SON FALLS FROM MOVING TRAIN
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​
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SUPREME COURT

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