9 ವರ್ಷ ಹೋರಾಡಿ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂದೆ: ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ
ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ, 9 ವರ್ಷ ಹೋರಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 8:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇದು 2017ರ ಘಟನೆ. ಅಂದು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪೋಷಕರು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಗೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ರೈಲು ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದ ಪರಿಹಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್. ಚಂದುರ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: 2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಭಾಯ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೂರತ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಬರಮತಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದ್ದಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಜರ್ಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದ.
ಬಳಿಕ, ಮೃತನ ಪೋಷಕರು 1987ರ ರೈಲ್ವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 16ರ ಅಡಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು, ಮಹೇಶ್ ಭಾಯ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನದಿಂದ ಆದೇಶದ ದಿನದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಉಲ್ಟಾ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್: ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿವಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಯುವಕ ರೈಲಿನಿಂದಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ನಾಚಿಕೇತ ಜೋಶಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಇದು ಸ್ವಯಂ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಾಯಾಳು ಯುವಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆತನ ಪೋಷಕರು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಟಿಕೆಟ್, ಕರವಸ್ತ್ರ, ಕೈಗಡಿಯಾರ, ಬಾಚಣಿಗೆ ಮತ್ತು 900 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಆತನ ತಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಂಬುದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗಾಯಾಳುವಿನ ಜೇಬನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ನೀಡಿದ್ದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಇನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೃತನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: