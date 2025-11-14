ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಗೆಲುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆ: ತಂದೆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ದೇವಯಾನಿ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ
ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ದೇವಯಾನಿ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ನಗ್ರೋಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2025 at 9:04 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 9:17 PM IST
ಜಮ್ಮು: ನಗ್ರೋಟಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ದೇವಯಾನಿ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ಅವರು, 24,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ದೇವಯಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ವಿಜಯದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಮ್ಮುವಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ, 30ರ ಹರೆಯದ ಯುವ ನಾಯಕಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ದೇವಯಾನಿ ಅವರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು, ಮತ್ತು ತಂದೆ ದೇವೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವಯಾನಿ ಸಿಂಗ್: ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ, ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವಯಾನಿ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ನಾಗ್ರೋಟಾದ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಗ್ರೋಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪಣ: ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಗ್ರೋಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. "ರಾಣಾ ಸಾಹಬ್ ಯಾರನ್ನೂ ಅವರ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಂತ್ರ ಜನರ ಸೇವೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಗ್ರೋಟಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವು ರಾಣಾ ಸಾಹಬ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ. ಮತ್ತು ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಗ್ರೋಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ದೇವಯಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಮ್ಮು-ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ಶಾಮ್ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು, ದೇವಯಾನಿ ಅವರನ್ನು ಘೋಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತ್ರಿಕೂಟ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ (ಯುಟಿ) ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಯಾರು ಈ ದೇವಯಾನಿ?: ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದೇವೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಗುಂಜನ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದೇವಯಾನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2024 ರಂದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, 2014 ರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ "ನಗ್ರೋಟಾದ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ತಂದೆಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು" ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು.
ದೇವಯಾನಿಯವರ ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಲ್ಲೋರಿಯಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜಿ ರಾಣಿ ಬಲ್ಲೋರಿಯಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ (MLC) ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ (PMO) ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಯಾನಿ ಅವರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ದೇವಯಾನಿ ರಾಣಾ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾದ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಕಾಶ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲೇಡ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್; ಬಿಹಾರದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕಿ