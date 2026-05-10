ಕಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೆಗೆ: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ
ಇಂದು ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಿ. ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 22ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜರ್ನಿ ಹೀಗಿದೆ..
Published : May 10, 2026 at 3:54 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೆಸರೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ವಿಜಯ್. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವವರೆಗೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೀವನ ಹಲವಾರು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಜೂನ್ 22, 1974 ರಂದು ವಿಜಯ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್. ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವ ಮೊದಲು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿತು. ದುರಂತದ ಮೊದಲು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಮಗು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ನಂತರ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಣದವನಾಗಿ ಬದಲಾದ - ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಲೊಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶ: ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ 10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೆಟ್ರಿ (1984) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ "ನಲೈಯ ತೀರ್ಪು" (1992) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು 1996 ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮನ್ ಅವರ "ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕಗ" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಣಯ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಕಾದಲುಕ್ಕು ಮರಿಯಧೈ, ತುಳ್ಳದ ಮನಮುಮ್ ತುಳ್ಳಮ್, ಕುಶಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಪ್ರಣಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ 2003ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಾರೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರುಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಿರುಮಲೈನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿರುಪಾಚಿಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ, ತುಪ್ಪಕ್ಕಿ, ಕತ್ತಿ, ಮೆರ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದವು.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ: ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಇಯಕ್ಕಂ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಟಾಪರ್ಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು, ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2024 ರಂದು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಪನೈಯೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರನ್ನು "ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಾಜಕಾರಣಿ" ಮತ್ತು "ಪನೈಯೂರ್ ಭೂಮಾಲೀಕ" ಮುಂತಾದ ಲೇಬಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಗೆಲುವು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಡಿಎಂಕೆ ಅಥವಾ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ದ್ರಾವಿಡ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇ 4 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದವು. ಟಿವಿಕೆ 108 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು - ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಅದರ ರಚನೆಯ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನ್ನಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಆದರೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು "ವಿಜಯ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರು ಸಹ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಿರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ: ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಪದಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಟಿವಿಕೆ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೂ, ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು. ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸವಾಲುಗಳು: ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರ ಜನನಾಯಗನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಕರೂರ್ ಜನಸಂದಣಿಯ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯ ವರದಿಗಳಂತಹ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಿಜಯ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ರಚನೆಯ ನಂತರ, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಅವರ ಉದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ - ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರವೂ, "ವಿಜಯ್" ಎಂಬ ಹೆಸರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
