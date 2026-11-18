ಮನೀಲಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕಂಬಳಿ, ರಾಜಸ್ತಾನಿ ಪಿಚ್ವಾಯಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ಗುಜರಾತ್ನ ರೋಗನ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿದ್ರಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 18, 2026 at 11:46 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮನೀಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕರಕುಶಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಆಯ್ದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
ಮನೀಲಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 23ನೇ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆ, 21ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರುದ್ವಾರ ಖಾಲ್ಸಾ ದಿವಾನ್ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅದರ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಚಾಲನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕಂಬಳಿಗಳು, ರಾಜಸ್ತಾನಿ ಪಿಚ್ವಾಯಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಗುಜರಾತ್ನ ರೋಗನ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿದ್ರಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಆರ್.ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಹೊಳೆಯುವ ಮೆರುಗು, ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಗಂಟು ಹಾಕುವ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಂಬಳಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಚಿನಾರ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಕಣಿವೆ ನಾಡಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಲೈಜಾ ಅರನೆಟಾ-ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪೇಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲು ಒಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲು ಅಸಾಧಾರಣ ಮೃದುತ್ವ, ಉಷ್ಣತೆ, ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಕಾಗದದ ತಿರುಳಿನ ಪದರಗಳಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಹೂವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಪೇಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಚೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪಿಚ್ವಾಯಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಥದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಗಮಗೊಂಡ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿವರಗಳು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಖನಿಜ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲಗಳು, ಹಸುಗಳು, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಇದರ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸನಾಯೆ ಟಕೈಚಿ ಅವರಿಗೆ, ಸಧೇಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬನಾರಸಿ ಕಟಾನ್ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು (ಸ್ಟೋಲ್) ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಡಿದರು.
ಉತ್ತಮವಾದ ಕಟನ್ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ನೇಯ್ದ ಈ ಸ್ಟೋಲ್, ಬನಾರಸ್ನ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಜವಳಿ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನೇಕಾರರ ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಘನತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ, ಜೈಪುರದ ನೀಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಬದಲು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಆಧಾರಿತ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೈಪುರ ನೀಲಿ ಪಾಟರಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಬಿಳಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಹೂವಿನ ಮಾದರಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಲೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕೋಬಾಲ್ಟ್-ನೀಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಥಾಯ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನುತಿನ್ ಚರ್ನ್ವಿರಾಕುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ರೋಗನ್ ಕಲಾಕೃತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶದ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಜವಳಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರೋನಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದಪ್ಪನೆಯ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಗುಣವುಳ್ಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತೆಳುವಾದ ಲೋಹದ ಶೈಲಸ್ನಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಚುವ ಮೂಲಕ, ರಚಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಬಟ್ಟೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಲೆ ಮಿನ್ ಹುಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚರ್ಮದ ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದರು. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚರ್ಮದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರಂಧ್ರ, ಉಬ್ಬು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತರಕಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹುನ್ ಮಾನೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ, ಡೋಕ್ರಾ ಕಲಾಕೃತಿಯ ದೋಣಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಸುಮಾರು 4,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ, ಲಾಸ್ಟ್-ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಲೋಹ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮುದಾಯ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಏಕತೆ, ಸಹಕಾರ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕ್ಸಾನಾನಾ ಗುಸ್ಮಾವೊ ಅವರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಖಂಭಾತ್ನಿಂದ ತಂದ ಅಗೇಟ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಅಗೇಟ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಖಂಭಾತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅಗೇಟ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಬೆಯ ಅಗೇಟ್ಗಳು ಎಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರುನೈ ಸುಲ್ತಾನ್, ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಾಜಿ ಹಸನಲ್ ಬೋಲ್ಕಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯುಳ್ಳ ಬಿದ್ರಿವೇರ್ ಹೂದಾನಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಿಐ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಲೋಹ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂದಾನಿಯನ್ನು ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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