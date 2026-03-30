ETV Bharat / bharat

30 ಬಗೆಯ ಲಡ್ಡು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು: ಗೃಹಿಣಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಿದ ಉದ್ಯಮ

ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಿಯಾಣದ ಕುರ್ಲಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅನು ಜೂನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 6:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕರ್ನಾಲ್(ಹರಿಯಾಣ): ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಇರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ. ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಲು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದಾಗ ಲಡ್ಡು ನೀಡುವುದು ರೂಢಿ. ಹೀಗೆ ದೈನಂದಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಲಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು.

ಇಂತಹ ಬೇಕು, ಬೇಡಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ನವದೆಹಲಿಯ ಕುರ್ಲಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಅನು ಜೂನ್ ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿ, ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನು ಅವರ ವಹಿವಾಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಲಡ್ಡು ಉದ್ಯಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನು ಜೂನ್ (ETV Bharat)

ಲಡ್ಡು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕುರ್ಲಾನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನು ಜೂನ್ "ಲಡ್ಡೂ ವಾಲಿ" ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 30 ಬಗೆಯ ರುಚಿಕರವಾದ ತುಪ್ಪದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನು ಜೂನ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಡು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವುದು ಅನು ಜೂನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ಅನು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಲಡ್ಡು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಇಂದು ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನು ಜೂನ್ (ETV Bharat)

ಪತಿಯ ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಅಸಲಿ ಜಗತ್ತು ಕಂಡೆ: ತಮ್ಮ ಲಡ್ಡು ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅನು ಜೂನ್, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಗಟು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ಪತಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರು. ಹಲವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 35ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿತು. ನನ್ನ ಪತಿಯ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಪತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಲಡ್ಡು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಾನು ಲಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉದ್ಯಮಿ ಅನು ಜೂನ್ (ETV Bharat)

ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ: ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅನು, "ನಾನು ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ. ಆಗ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್​ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೊದಲು, ಹಿಸಾರ್‌ನಿಂದ 3 ಕೆಜಿ ಲಡ್ಡುವಿನ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅನು ಜೂನ್ (ETV Bharat)

"ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಂಜೆ ಶುದ್ಧ್ ರಸೋಯ್ ಎಂಬ ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಲಡ್ಡು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಲಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪದ ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಇತರ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನಾನು ತಯಾರಿಸುವ ಲಡ್ಡುಗಳು ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಯಾರೆ ಆಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಲಡ್ಡು ತಿಂದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಯಾರಿಸುವ ಲಡ್ಡುಗಳು ಮನೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅನು ಹೇಳಿದರು.

ಅನು ಜೂನ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳು (ETV Bharat)

30 ಬಗೆಯ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆ: "ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಶುದ್ಧ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ನಾನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಬಗೆಯ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಲಡ್ಡುಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ಮೈಗ್ರೇನ್, ಗರ್ಭಕಂಠ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಲಡ್ಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೊರಿಂಗಾ ಪುಡಿ, ಲಸ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅನು ತಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಲಡ್ಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಅನು ಜೂನ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳು (ETV Bharat)

ಅನು ಪತಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅನು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮಹಿಳೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಆಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೇವಲ​ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ದುಡಿಯುವ ಹಾಗೂ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಬೇಕು. ಇಂದು, "ಶುದ್ಧ ರಸೋಯಿ" ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಾಕಾರ ಎಂದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪತಿ ಮರಣ: ಕೈ ಹಿಡಿದ ರೊಟ್ಟಿ-ಚಟ್ನಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದೂವರೇ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮ

TAGGED:

KARNAL ANU JUNE SWEETS BUSINESS
KARNAL ANU JUNE LADOO BUSINESS
KARNAL DESI GHEE LADDOO BUSINESS
KARNAL SMALL BUSINESS SUCCESS
LADOO BUSINESS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.