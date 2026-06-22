ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಹಿರಿ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ರಾಜನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಕನ್ನತಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 3:11 PM IST
ಕಾಶಿಬುಗ್ಗ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣದ ವರಂಗಲ್ನ ಉರ್ಸು ನಿವಾಸಿ ಕೊಂಡಮಿಡಿ ರಾಜನ್ ಬಾಬು ಎಂಬವರು, 'ಕನ್ನತಲ್ಲಿ'(ಹೆತ್ತತಾಯಿ) ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗತಿಕ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ರಾಜನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಸವಾಲೊಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 2025 ಮೇ 7ರಂದು ಮೂವರು ವೃದ್ಧರಿಗಾಗಿ ಉರ್ಸುವಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನತಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 13 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಗತಿಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೇರಿದೆ.
ವರಂಗಲ್ನ ಉರ್ಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಕನ್ನತಲ್ಲಿ' ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳು ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಮೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಕ್ಕಿ, ಅಗತ್ಯ ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬದಲು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ವರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಮ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜನ್ ಬಾಬು.
ರಾಜನ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವೇಳೆ ಬಂತು. ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ರಾಜನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮನ ಮಿಡಿಯಿತು. ರಾಜನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದ್ದವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಶ್ರಯವು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕನ್ನತಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ತಯಾರಿಯ ನಂತರ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು, ಇದೀಗ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
"ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಕನ್ನತಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಇಂದು, ಈ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಾಜನ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.
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