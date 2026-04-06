ಪ್ರತಿದಿನ ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಗುಂಪು

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಗುಂಪು ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದನಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

FREE MEALS HOSPITAL ATTENDANTS
ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಗುಂಪು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 1:43 PM IST

ಅಲ್ವಾರ್(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸಿಗುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ಬಳಿಯಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರ ನನಗೆ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್.

ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆ ಸೌಮ್ಯ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

FREE MEALS HOSPITAL ATTENDANTS
ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರು

ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಈ ಸೇವೆ ಸುಮಾರು 600 ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

FREE MEALS HOSPITAL ATTENDANTS
ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಗುಂಪು

2022ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಗುಂಪು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಅಲ್ವಾರ್‌ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸುಮಾರು 50 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ವಿತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

FREE MEALS HOSPITAL ATTENDANTS
ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಗುಂಪು

ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 2026 ಜನವರಿ 25 ರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವಕರು ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 600 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 150 ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 400 ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾಲ್, ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರು - ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಂಪು ಸುಮಾರು 15 ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

FREE MEALS HOSPITAL ATTENDANTS
ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಗುಂಪು

ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಯಾದವ್, ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಅಲ್ವಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

FREE MEALS HOSPITAL ATTENDANTS
ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಗುಂಪು

ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾದ ಠಾಕೂರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಗುಂಪಿನವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಲು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

"ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಯಮಿತ ಊಟ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.

RAJASTHAN VOLUNTEER GROUP
COMMUNITY SERVICE ALWAR
OLD AGE HOME INITIATIVE ALWAR
ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು
FREE MEALS HOSPITAL ATTENDANTS

