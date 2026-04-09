ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ತಂದೆಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ; ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವತಿ
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇರಬಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಯುವತಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 9, 2026 at 5:46 PM IST
ಕರೀಂನಗರ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಭಯ, ದುಃಖ, ನೋವಿನ ಕ್ಷಣವೊಂದು ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪರ್ಕರಿ ಶ್ರೀ ಚಂದನಾ. ಇವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕರೀಂಗನರ್ನ ಪದ್ಮ ನಗರ್ನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ತಂದೆ ರವಿಂದರ್ ರಾವ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಸ್ವಪ್ನ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಚನಾ ಐಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಮತಿ ಸ್ವಾಯುತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸಾವವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದನಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದೆ.
ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಂದನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲಸವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ 5.0 ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತರಲು ಮುಂದಾದರು.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇರಬಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿನ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಂತೆಯೇ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಅಪಘಾತದ ಗಾಯಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ₹12 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ನನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ನಾನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಂದನಾ.
ಚಂದನಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಲವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಅದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
