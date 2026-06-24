ಕುಟುಂಬದ ಅಡುಗೆ ಪಾಕದಿಂದ ಆಹಾರದ ಆಸ್ಕರ್ವರೆಗೆ; ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೇಖಕಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ
ಭಾರತದ ಅಡುಗೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 'ಆಹಾರದ ಆಸ್ಕರ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
Published : June 24, 2026 at 5:03 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಆಹಾರ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪೀಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಡುಗೆಯು ಒಂದು ಕಥೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಿ ಬೊದನಪು.
ಭಾರತದ ಅಡುಗೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು 'ಆಹಾರದ ಆಸ್ಕರ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಈನಾಡು ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರವು ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಅಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎಂದರು.
ವೈಷ್ಣವಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಸಿಬಿಐಟಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯೇ ಪ್ರೇರಣೆ; ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಅವರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನುವ ಅವರು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿದರು. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ರೈತರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆಹಾರದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿದು ಅವರ, ಅನುಭವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಳಾದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಥೆವರೆಗೆ: ವೈಷ್ಣವಿ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಗಳ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಇದು ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಪಾಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವೈಷ್ಣವಿ ಬಳಿಕ "ಹೆರ್ಲೂಮ್ ಸಿಟೀಸ್" ಎಂಬ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಸರಣಿ ತರಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದು ನಗರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೀದಿಯ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವು ತಿನಿಸುಗಳು ಒಂದು ನಗರದ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು "ಹೈರ್ಲೂಮ್ ಸಿಟೀಸ್" ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಗರದ ಆಹಾರವು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಾವಾಲಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಚೋರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಗರದ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ದುಬೈ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಡುಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಡುಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 18 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಈಗ 'ಹೆರ್ಲೂಮ್ ಸಿಟಿ: ದುಬೈ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪರ್ಷಿಯಾ, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರು ನಗರದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ: ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿ ಕಿಚನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಸ್ಟಕ್ಡ್ ಹೆರ್ಲೂಮ್ ಸಿಟಿ: ಮುಂಬೈ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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