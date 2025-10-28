ETV Bharat / bharat

ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನೆಡೆಗೆ: ಗ್ರೂಪ್​​ 4 ರಿಂದ 1ವರೆಗೆ: ನಾಲ್ಕು ನೌಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೇಖರ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ

ಪ್ರತಿಭಾ ಶೇಖರ್ ಎಂಬುವವರು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Pratibha Shekhar
ಪ್ರತಿಭಾ ಶೇಖರ್ (Eenadu)
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೇಖರ್ ಅವರು ವೈಫಲ್ಯವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ವರಂಗಲ್‌ನ NIT ಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಅವರ ತಾಯಿ ಸುಜಾತಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದರು.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ತನ್ನದೇ ಆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

" ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಡ, ಆದರೆ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓದು" ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿಭಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಓದಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ನಾಲ್ಕು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಧೀರೆ: ಗ್ರೂಪ್-4 ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಗ್ರೂಪ್-3 ರಲ್ಲಿ 160 ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌, ಗ್ರೂಪ್-2 ರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-1 ರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ (RDO) ಅಥವಾ ಉಪ-ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಬೇಡಿ: ಓದಿನಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಗರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಥೆಯು ವೈಫಲ್ಯವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

