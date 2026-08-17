ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಡೆಗೂ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಮನ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಭಾರತ
ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.
Published : August 17, 2026 at 5:51 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 6:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಾದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರಿಸರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತನ್ಮಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋಮವಾರ ಹಿರಿಯ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, "ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ 2026 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರವು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೊದಲ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜನ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ'ದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಅರಣ್ಯೀಕರಣ, ಅರಣ್ಯ ಬೆಂಕಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಈ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಿಸರ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 21 ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳು, 10 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು, ಎರಡು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸಂವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮನೋಭಾವವು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಚೀನಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು.
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