ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ: ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದವರೆಗೂ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಬಳಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ!
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು. ಈ ವಿಮಾನಗಳ ದರವೂ ಈಗ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
Published : February 11, 2026 at 1:41 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು VIP ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಬೇಗಂಪೇಟೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವಿವಾಹಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವೈಜಾಗ್(ಆಂಧ್ರದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ)ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇತರರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ LCC (ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಾಹಕ) ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ 3,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 9,000 ರಿಂದ 12,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸೀಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದರ: ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಐವತ್ತು, ನೂರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐವತ್ತು ಸೀಟುಗಳ ವಿಮಾನದ ಬಾಡಿಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೂರು ಸೀಟುಗಳ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಸೀಟುಗಳ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ರೂ. 1.25 ಕೋಟಿ ದರವಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಮಧುರೈಗೆ ಹೋಗಲು, ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 3,000 ರೂ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ 17,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬೇಗಂಪೇಟೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಇನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಮಯದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೇಗಂಪೇಟೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆರು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿವೆ.
