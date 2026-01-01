ETV Bharat / bharat

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ: ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಜನ; ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿತು ಬಾನಂಗಳ

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ನ್ನು ಜನರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 12 ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಇಯರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 1, 2026 at 7:54 AM IST

ದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ರ ಹೊಸ ಹುರುಪು, ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಂದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು 12 ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರ ಖುಷಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಟಾಕಿಗಳು ಆಗಸವನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಬೀದಿಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಮೃತಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನವನ್ನು ಜನರು ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪಟಾಕಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಾಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದವು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಜನರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೈ ನಡುಗಿಸುವ ಚಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೋನಾಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಿಮಾವೃತವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮೈ ಬಳುಕಿಸಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ತಡರಾತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಿದಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಹರ್ಮಂದಿರ್ ಸಾಹಿಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನೂ ನೋಡಿ. ಇದು ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

