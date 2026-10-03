ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್: ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೇಸ್ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ; ಮುಂದಿನ ಅದಾಲತ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ?
ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಅದಾಲತ್ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 8:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ (Pension Adalat) ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಅದಾಲತ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ.
ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ: ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾವಾರು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯವಾರು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ: ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 'CPENGRAMS' (ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದಿದ್ದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ವೇತನ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕಚೇರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕಚೇರಿ, ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2026ರ ಮೇ 13 ರಂದು ನಡೆದ 16ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 985 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 728 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ?
- ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು.
- ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು.
- ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು.
- ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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