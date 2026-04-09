ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಭೂಪ​; ಸರಣಿ ಚೋರನ ರೋಚಕ ಬಂಧನ

ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಅಧಿಕ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

From Court Dock to Crime Spot: Serial Thief's Daring rs.14.2 Lakh Heist Ends in Dramatic Arrest
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 1:21 PM IST

ಚೌಟುಪ್ಪಲ್​ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಈ ಕಳ್ಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಕಮ್ಮಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಈತ, ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಮನೆ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿ 14.20 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾನೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೌಟುಪ್ಪಲ್​ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಈತನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಪಟೊಲ್ಲಾ ಮಧುಸುಧನ್​ ರೆಡ್ಡೊ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿಲಿ ಶ್ಯಾಂ ರಿಚರ್ಡ್​​​ ಅಲಿಯಾಸ್​ ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಎಲ್​ಬಿ ನಗರದ ರಾಕ್​ ಟೌನ್​ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಈತ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವುದನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದಾರಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು ಆತ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.

ಈತನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 62 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಖಮ್ಮಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ರಾತ್ರಿ 11ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು, 14.20 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಆರೋಪಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದರು.

ವಿಜಯವಾಡ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಧರ್ಮೋಜಿಗುಡೆಮ್ ಬಳಿ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ, ನಾಲ್ಕು ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನದ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ 2.28 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಗೋವಾದ ಕ್ಯಾಸಿನೊದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

