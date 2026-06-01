ETV Bharat / bharat

ಕೋಯಿಮತ್ತೂರು ಕ್ಲಾಸ್​ರೂಂ ನಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ವರೆಗೆ; ಮೋಹನಾ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು!

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ಮೋಹನಾ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

From Coimbatore Classroom To Supreme Court: The Rise of V Mohana
ಮೋಹನಾ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 1, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ವಿ ಮೋಹನಾ​ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಮೇ 7ರಂದು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು, ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ಮೋಹನಾ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲೆ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು.

ಮೋಹನಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಕೀಲರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1983ಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್​ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1988ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದ್ದ ಸೀಮಿತ ಸೌಕರ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಚರ್ಚೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್​ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕಾನೂನು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹಾದಿ: ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋಹನಾ ಅವರು ಪಂಚಪಕೇಶನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಡೈರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಕಲಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಪುನಃ ಬರೆಯುವುದು ಅವರ ಕರಡು ರಚನೆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ: 1992ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಡುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೋಹನ ಕೈಗೊಂಡರು. ಇಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದರು) ಅವರ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ರಜಾ ಅರ್ಜಿ, ರಿಟ್​ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಸಿಎಸ್​ ವೈದ್ಯಾನಾಥನ್​ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಾದ, ಅಮ್ರತ್‌ಲಾಲ್ ಪ್ರಜೀವಂದಸ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾದ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಕೆ.ಕೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ, ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಆರ್. ಅಂಧ್ಯರುಜಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ: 1996ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್-ಆನ್-ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮೋಹನಾ, ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ, ಕಾನೂನು ನೆರವು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬೊನೊ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. 2015ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಮೋಹನಾ ಅವರ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸಣ್ಣ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದು ಯುವ ವಕೀಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋರ್ಟ್​ರೂಂ ವಕೀಲಿಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮೋಹನಾ ಅವರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್​​ನ ಅಧಿಕೃತ ಕಾನೂನು ಜರ್ನಲ್​ನ ಗೌರವನ್ವಿತ ಎಡಿಟರ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪಾತ್ರವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವರದಿಗಳು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಐವರು ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇಮಕ: 37ಕ್ಕೇರಿದ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲ

TAGGED:

V MOHANA
NEW SUPREME COURT JUDGES
UNION LAW MINISTRY
SUPREME COURT
NEW SUPREME COURT JUDGES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.