ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಬದಲಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್: ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ಟನ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಟೆಕ್ಕಿ!
ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 7:14 PM IST
ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ನವೆಂಬರ್ 19 ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಾವಯವ ರೈತರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ. ಆತ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಯುವ ಟೆಕ್ಕಿ ರೈತನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ: ಆ ಕುತೂಹಲವು ನಮ್ಮ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಧಂಪಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ಕುಪ್ಪನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ 15 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬಿಳಿಬದನೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದವು.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು - ಏನಿಲ್ಲ: ಇನ್ನೈದು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಾಲುಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಸುಗಳು, ಮೇಕೆಗಳು, ಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಅಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಯುವಕ ಸಿಕ್ಕರು. ಈತನೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸಿ ಕೋಣೆ ಬಿಟ್ಟು ರೈತನಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯನ್.
ಕೃಷಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್: ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಟ್ಟೂರಿನ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ. ಮತ್ತು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್. ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂತರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜರ್ಮನಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2019 ರಲ್ಲಿ ನಭಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿತ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಯೋಜನೆಯ ತಂಡದ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇಕೆ ಕೃಷಿಕನಾದೆ ಎಂದರೆ?: ಅವರ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ & ಟಿ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಚಂದ್ರಯಾನ -2 ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿತೆ. ನಮ್ಮ 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಕೂಡ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎರೆಹುಳು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ: "ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಸಿಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಅದರಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೊಳೆತು ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತರುವ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಿರ್, ಸಹಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಗೆಯಂ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳ ಸಗಣಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಹಸುಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್: "ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಾವು ಸಾವಯವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಗೆ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭೂ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 20-25 ಟನ್ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 30 ರಿಂದ 100 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಯನ್ ಹೇಳಿದರು.
"ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತರುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
