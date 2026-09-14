ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದವರೆಗೆ: ಭಾರತ - ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢ
ಭಾರತ -ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾತುಕತೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಢವಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 7:44 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ - ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವರ್ಧಿತ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಮಂತ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ನ್ಗುಯೆನ್ ಟ್ರುಂಗ್ ಥಾಂಗ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲೇ ಮಿನ್ ಹುಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಸಭೆಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ನಡೆದಿರುವುದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕರು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಶಾಲ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ, ಸಮುದ್ರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರುಂಗ್ ಥಾಂಗ್ ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳು ಶಾಂತಿಯುತ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದವು.
ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳು ಆಸಿಯಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದವು. ಎಡಿಎಂಎಂ-ಪ್ಲಸ್ ತಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳಂತಹ ಸಹಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದವು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆ ಎರಡೂ ನಾಯಕರಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೋ ಲಾಮ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿತ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಮಹತ್ವದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಾಲಪರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಭಾರತದ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನವದೆಹಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ನೀತಿ, ವಿಷನ್ ಮಹಾಸಾಗರ್ (ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೀಜನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಡನಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಅದು ವಿಸ್ತೃತ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಹ-ಉತ್ಪಾದನೆ, ನೌಕಾ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ಒಡನಾಟಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಫಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾದುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ನವದೆಹಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಹನಾಯ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿ ತನ್ನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಹನಾಯ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಕಲಿಬರಿತ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಒಡನಾಟ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿಗೂ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅನ್ನು ಆಸಿಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರೀಯತೆ, ನೌಕಾಯಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶವೆಂದು ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮೋದಿ-ಹುಂಗ್ ಸಭೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಸಿಂಗ್-ಟ್ರುಂಗ್ ಥಾಂಗ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಸಮುದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ.
ಅವರ 2026ರ ಮೇ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಭದ್ರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಾವೇಶ (ಯುಎನ್ಸಿಎಲ್ಒಎಸ್) ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿತು.
ಈ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹನಾಯ್ ನಡುವಿನ ವಿಶಾಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಡೆಯೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೂರನೇ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌಗೋಳಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಚೀನಾ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನೊಂದಿಗಿನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವು ನವದೆಹಲಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರುಂಗ್ ಥಾಂಗ್ ಅವರು ಎಡಿಎಂಎಂ-ಪ್ಲಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೀಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ-ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳು ಆಸಿಯಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಸಿಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರೀಯತೆಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಡಿಎಂಎಂ-ಪ್ಲಸ್ ಆಸಿಯಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಭಾಷಣಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಆಸಿಯಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸಿಯಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಣವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ತನ್ನ ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ’ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾನೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಸಮುದ್ರ ನಿಗಾ, ನೌಕಾ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಮಾನವರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸಂವಹನ, ಸೈಬರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಮುದ್ರ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಿಜವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ವೇಗಗಳ ನಂತರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದವು.
ಇದು ಭಾರತದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕುರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
ಇದು ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಮೈತ್ರಿ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ.
ಉದಯಪುರದ ಉಸನಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಿಂತನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಯೋಗಿ ರುಚಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರಕ್ಷಣಾ-ಉದ್ಯಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಎಡಿಎಂಎಂ-ಪ್ಲಸ್ನಂತಹ ಆಸಿಯಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಚೀನಾವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ 2026 ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ನೀತಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬಲರ್ಹ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಶರ್ಮಾ
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಂಗ್-ಟ್ರುಂಗ್ ಥಾಂಗ್ ಸಭೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಆ ವೇಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದ್ರ ಭದ್ರತೆ, ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
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