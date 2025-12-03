ಅವಳಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ 23ನೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ ಸಹೋದರಿಯರು!
ಅವಳಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರಿಯರು ಕಲಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇಂದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹಾದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : December 3, 2025 at 6:34 PM IST
ಕಾಸರಗೋಡು (ಕೇರಳ): ಈ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದರು. ಇದೀಗ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೂ ಒಂದೇ.
ಎಂತಹ ಅಚ್ಚರಿ ಅಲ್ಲವೆ. ಕೇರಳದ ಕೂರೈಕುಂಡುವಿನ ಈ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಸವಿತಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಜೋಸೆಫ್ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಇಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನವರೆಗೆ: ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಕೂರೈಕುಂಡುವಿನ ಭೀಮನಾಡಿಯ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಸುನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಎಂಬ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ, ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರು.
ತಂದೆ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಕೆಎಸ್ಇಬಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸುನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಕಲ್ಲಂಚಿರ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ: ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅವರನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಸು ಮಂಧಮತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಕಲ್ಲಂಚಿರ ಎಎಲ್ಪಿ ಶಾಲೆ, ಪ್ಲಾಚಿಕ್ಕರ ಎಯುಪಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವರಕ್ಕಾಡ್ ವಲ್ಲಿಯೋಡನ್ ಕೇಲು ನಾಯರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಬರೆದರು. ಪ್ಲಸ್ ಟು ನಂತರ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.
ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಿಪಿನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಅವರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ, ಅವರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅವರು ಭೀಮನಾಡಿಯ ಪಿಎಸ್ಸಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದರು.
23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ: ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆಯ ಸೇವಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಸವಿತಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಸದುರ್ಗ ಸಬ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಸದುರ್ಗ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ, ಎರಡೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 3) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೋಷಕರು, "ಕಲಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮೀರಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಂತಸವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸವಿತಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು!
ಈ ಅವಿನಾಭಾವ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಇಂದು 23 ವರ್ಷ: ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ