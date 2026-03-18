ETV Bharat / bharat

ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್​ ರಿಸಲ್ಟ್​ ಶೇ. 90 ರಿಂದ 6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ: ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಸಿಂಗ್​ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳ ಕುಸಿತ

ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇ. 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.6ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುಣೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (MSCE) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ತೀರ್ಣ ದರವು ಶೇ. 90 ರಿಂದ ಶೇ. 6 ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಕುಮಾರ್ ಬೆಡ್ಸೆ, MSCE, NMMS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದರು.

“2025-26 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 5 ಮತ್ತು 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ 27 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ಈ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್​ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೇ. 95 ರಿಂದ 9ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 48 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ಅದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. "ಇದೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೇಕಡಾ 97 ರಿಂದ 8 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಡ್ಸೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜುಲೈ 2023 ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಟೈಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 110 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಂಎಸ್ಸಿಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.

"ಮೋಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಎಂಎಸ್ಸಿಇ ಜೂನ್ 2024 ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 'ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್' ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಎಂಎಸ್ಸಿಇಯ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಐ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಬೆಡ್ಸೆ ಹೇಳಿದರು. "ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂಎಸ್‌ಸಿಇ, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

MSCE
MAHARASHTRA
CCTV INSTALLATION IN EXAM HALLS
ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಡಿವಾಣ
CCTV INSTALLATION IN EXAM HALLS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.