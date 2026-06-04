215 ರಿಂದ 20ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ: 'ಬೀದಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ' ಮಮತಾ ದೀದಿಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭೂಕಂಪನ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕೀಯ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಟಿಎಂಸಿ ಈಗ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗುವ ಸರ್ವಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಟಿಎಂಸಿಯ ಅಭ್ಯುದಯ ಮತ್ತು ಕುಸಿತದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 6:47 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮಮತಾ 'ದೀದಿ' ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಮೊದಲು ಬರುವುದೇ ಬೀದಿ ಹೋರಾಟ. ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯದ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನಿಂತು ದಣಿವರಿಯದ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಪರಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡಿದೆ.
ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು, ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಸೂಕ್ಷವಾಗಿ ಅರಿತು 15 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ 'ರಾಜಕೀಯ ಭೂಕಂಪನ'ಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಟ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮಮತಾ ಅವರು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ (ಟಿಎಂಸಿ) ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅವರ ಜಂಘಾಬಲವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ. ತಾವು ಕಟುವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೇಳರಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಮಮತಾರ ರಾಜಕೀಯ ಬಲವನ್ನೇ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕೋಟೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದ್ದ ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮಮತಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾ ಎದುರಾಳಿ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
15 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಮತಾಗೆ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಟಿಎಂಸಿ ಕೇವಲ 80 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನೆನಪಿರಲಿ, 2021ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 215. ಅಂದರೆ, 135 ಸ್ಥಾನಗಳ ಖೋತಾ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದರು.
ಸೋಲಿನ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬಂಡಾಯದ ಬರೆ: ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿನ ಗಾಯ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, 1998ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂಡಾಯದ ಕೂಗು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡ ಶಾಸಕ ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 58 ಶಾಸಕರು ಬಂಡೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ಬುಧವಾರ) ಅವರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ರತೀಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದೇ ನಿಜವಾದ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಿದ್ದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಬದಲು ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭುಗಿಲೇಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 215 ಶಾಸಕರ ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಳಿ ಈಗ ಬರೀ 20 ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂತಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತುಂಗದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ: ಎಡರಂಗದ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ 2011ರಲ್ಲಿ 184 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟಿಎಂಸಿ, ಎಡರಂಗದ 34 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲಿ 211 ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ 2021ರಲ್ಲಿ 215 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಮಮತಾ ಅವರ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಶುಭಮಯ್ ಮೈತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "2011ರಲ್ಲಿ ಎಡರಂಗವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದ ನಂತರ, ಪಕ್ಷದ ವಿಘಟನೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಸೇನೆ, ಎನ್ಸಿಪಿ ಮಾದರಿ ಟಿಎಂಸಿ ಹೋಳು?: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಇಬ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿ ತುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಡೆ ಎಂದರೆ, ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಾತುರಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ, ಬಂಡಾಯ ಬಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನೆಯ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹೋಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
"ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಂತೆ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ" ಎಂಬುದು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮೈತ್ರಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತುಸು ಅವಸರದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಬಂದು 34 ವರ್ಷಗಳ ಎಡರಂಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಂಡಾಯ ಕೇವಲ ಪಕ್ಷದ ನಂ.2 ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೊರತು ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳ್ತಾರಾ ಮಮತಾ?: ಹಿರಿಯ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಸೌಗತ ರಾಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಮತಾ ಅವರು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರ ಬಂಡಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಮತಾ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯನ (ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ) ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಿನ ಬಲಿಪಶು ಎಂದು ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಟಿಎಂಸಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ.
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