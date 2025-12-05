ETV Bharat / bharat

ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪುಟಿನ್ - ಮೋದಿ ಸಮಾಗಮ!

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ 16 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪುಟಿನ್ - ಮೋದಿ ಸಮಾಗಮ! (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 10:13 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಕಾರದ ಮರುಹೊಂದಿಕೆ ಸೂಚಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಯೋಗದವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದು ಸುಮಾರು 16 ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

JSC ಉರಲ್‌ಕೆಮ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪಂದವು ನೇರ ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ನಡುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಸಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತ- ರಷ್ಯಾ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ.

2030ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ: 23 ನೇ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 100 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ, ಸುಂಕ ರಹಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ರಹಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಮರುವಿಮಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿವೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಇಂಧನ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿಕಟ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಬಂಧ: ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಧನ ಚಕ್ರ, ಕೂಡಂಕುಳಂ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ (KKNPP) ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲ್ಲದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 100 GW ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಭಾರತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಾರಾಟ, ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಚರಣೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಳಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಕೋಸ್ಮೋಸ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಯೋಗದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಮಿಲಿಟರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರ: ನಿಯಮಿತ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ, ವಿಸ್ತೃತ ನಿಯೋಗ ವಿನಿಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಆರ್ & ಡಿ, ಸಹ-ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮೇಕ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ - ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು.

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ: ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಉಗ್ರವಾದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದವು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಖಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಲನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯ; ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದವು, ISIS, ISKP ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದವು. ನಿರಂತರ ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ, ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು, UNFCCC ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, G20, BRICS ಮತ್ತು SCO ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ-ಇಂಗಾಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಮೋದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪುಟಿನ್​: ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ 24 ನೇ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.

ಈ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು?: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FIEO) ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಹಾಯ್, ಎರಡೂ ನಾಯಕತ್ವವು ನೀಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ SME ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು; ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಮಾರು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುರಿಯು ಇಂಧನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ SME ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ETV ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನದ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಇ-ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ರಷ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಧ್ರುವೀಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

