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ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಯುವಕನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು!

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

The deceased Mohit
ಮೃತ ಮೋಹಿತ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 1:42 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ/ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ : ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯೂ ಶಾಂತಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಾಗ ಮೋಹಿತ್ ಏನನ್ನೂ ಯೋಚಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಯ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಮೋಹಿತ್​ನ ಸಹೋದರ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಮೋಹಿತ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ; ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯವರು ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೋಹಿತ್​ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನನ್ನು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಮೋಹಿತ್​ನನ್ನು ಈ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಹಿಂದೆ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್​​ನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮರುದಿನವೇ ಅವನನ್ನು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್​ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರು ಸ್ನೇಹಿತರು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಮೋಹಿತ್​ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಸುಳ್ಳು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಮೋಹಿತ್​ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿತದ ಗಾಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ; ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆತನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು : ಎಸಿಪಿ ಪ್ರಿಯಶ್ರೀ ಪಾಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಜೂನ್ 2, 2026 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯೂ ಶಾಂತಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 112 ತುರ್ತು ಸೇವೆ ನಂಬರ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂಎಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

YOUNG MAN MURDER IN BIRTHDAY PARTY
ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು
BIRTHDAY PARTY
NEW DELHI
GHAZIABAD MURDER CASE

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