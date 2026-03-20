300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಸಿರಿ! ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿ: ಇವರ ಮನೆಯೇ ಹಸಿರು ಧಾಮ

ನಿವೃತ್ತ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಣ್ಣಿನ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನ್ಸೈ ಮರಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಿತವಾದ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Yogeshwar's house
ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನೆ (ETV Bharat)
Published : March 20, 2026 at 9:08 PM IST

ಮಂಚೇರಿಯಲ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಂಚೇರಿಯಲ್‌ನ ಟಿಎನ್‌ಜಿಒ ಕಾಲೊನಿಯ ಗುಂಡೇಟಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಧಾಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಟಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2025ರಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಹಾಗೂ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು, ನೆರಳು ನೀಡುವ ಮರಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನ್ಸೈ ಮರಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಿತವಾದ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಪತ್ನಿ ಅರುಣಾ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಕೆಲವೇ ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈಗ ಈ ಹಸಿರ ಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಭಾಗದಂತೆ ಆಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್.

ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸ" ಎಂದು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಇದು ಯೇಗೇಶ್ವರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಗೇಶ್ವರ್ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ದಳದ ರಾಜ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ "ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿತ್ರ" ಎಂಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. 193 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

