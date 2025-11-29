ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಆರ್​​ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

FRICTION IN INDIA BLOC
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಕೈಎತ್ತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಆರ್​ಜೆಡಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ನಾಯಕರು (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 8:51 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ I.N.D.I.A ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜರಿದಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕೂಡ ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮತ್ತು ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೀಗ ಮಾತಿನ ವಾಕ್ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ 6 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಮತಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಬಿಹಾರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮಂಗನಿ ಲಾಲ್ ಮಂಡಲ್ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮತಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮತಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಜೆಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆದಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮತಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು 2020 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 72 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಗೆದ್ದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಗಿವೆ" ಎಂದು ಮಂಗಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಲಿಗೆ ಆರ್​​ಜೆಡಿ ದೂಷಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​: ಇತ್ತ, ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು, ಸಂಸದರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯೇ ಕಾರಣ. ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ನೀತಿಗಳು, ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಮರುಸಂಘಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಾರವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ ಕೇವಲ 35 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ 143 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 25 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 61ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕೇವಲ 6 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.

CONGRESS
RJD
BIHAR POLL 2025
ಆರ್​ಜೆಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು
FRICTION IN INDIA BLOC

