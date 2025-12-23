ಅನಾಥರಿಗೆ CBSE ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವೂ ಉಚಿತ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 'ಹೀಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ!
ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದು HEALನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಕೊನೆರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಸಹನೀಯ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಉದಾತ್ತ ಉಪಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಎಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಗಿರಿಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ತೋಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 90 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಇದು ಡಾ. ಕೊನೆರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ HEAL (ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ)ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯು ಗನ್ನವರಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೇವಲ 12 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಶಾಲೆಯು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತದವರೆಗೆ ಉಚಿತ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
'ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. HEAL ಮೂಲಕ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು" ಎಂದು HEALನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಕೊನೆರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು : ಶಾಲೆಯು 2026ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು;
1-9 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ : 6 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪೋಷಕರು/ಪೋಷಕರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. HEAL ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
11ನೇ ತರಗತಿಗೆ (MPC, BiPC, MEA): 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 480 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ CBSE ಅಥವಾ ICSE ಯಲ್ಲಿ 400 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : 1-8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಶೇ. 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು : ಶಾಲೆಯು 15,000 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3D ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯು 400 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋ-ಖೋ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಊಟದ ಹಾಲ್, ಸೌರ ಅಡುಗೆಮನೆ, ಆರ್ಒ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿವೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೇಂದ್ರ, AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ, 3D ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಚಿಂತನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: 'HEAL ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಶಾಲೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.healschool.org ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. info@healparadise.org ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 91000 24438, 91000 24435 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
