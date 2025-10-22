ಹುಷಾರ್.. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮಂಗಮಾಯ; ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: 20 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 26 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಕವಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
Published : October 22, 2025 at 11:31 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸೈಬರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಜ್ಞರಂತೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ ಅಸಲಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸುವ ನೇಮಕ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. 15-20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಜವಾದ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸೈಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಪಡೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೈಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು.
ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಟೋಲ್ ಪ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ: ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1930 ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನವರಿ 2024 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರವರೆಗೆ 26809 ನಕಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಕವಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರೇ ವಂಚಕರ ಟಾರ್ಗೆಟ್; ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಂಬಿಎ, ಎಂಸಿಎ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಹದ್ದೂರ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಲು ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಜನರು ಈ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಯುವಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಹಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಚಿಲಕಲ್ಗುಡದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಅವನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರು ನೋಂದಣಿ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಾಗಿ 1.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರವೇ ಯುವಕನಿಗೆ ತಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ 61 ವಂಚಕರಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದವರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
