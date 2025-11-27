ETV Bharat / bharat

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್ ದಾಳಿ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು

ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬಾಲಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

ಮುಜಫರ್‌ಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 1:37 PM IST

ಮುಜಫರ್ಪುರ (ಬಿಹಾರ): ಸಾಕು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿವಾನಿ ಮೃತ ಬಾಲಕಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಹಜಾಮಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಶಿವಾನಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಸ್‌ಕೆಎಂಸಿಎಚ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಬುಧವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ: ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಾನಿ ಕೂಡ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ತನ್ನ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಸರಪಳಿ ಜಾರಿದ್ದು, ನಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ, ನಾಯಿ ಶಿವಾನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡಿದೆ. ನಾಯಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಶಿವಾನಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಿರುಚಿದಳು. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ನಾಯಿಯ ದವಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪುತ್ರಿಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಳು. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರು, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಕೆಎಂಸಿಎಚ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಸೂಚಿದರು. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಎಸ್‌ಕೆಎಂಸಿಎಚ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಂದೆ ಕಮಲೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಪಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್, "ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬವು ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಖರೀದಿ: ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸೋನೆಪುರ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಸೋನೆಪುರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್ ನಿಷೇಧ: ಅಮೆರಿಕನ್ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 24 ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಯ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಸೋನೆಪುರ ಮೇಳದಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಈ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

