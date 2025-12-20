ಶವ ಸಾಗಣೆಗೆ ವಾಹನ ಕೊಡದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕುಟುಂಬ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಮಗು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನ ನೀಡದೇ ಅವಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 20, 2025 at 4:19 PM IST
ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಮಗುವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಶವ ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ ಸಿಗದೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಗುವನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕಗೇಡಿನ ಘಟನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಗೌರವದ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯವೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ನೊಮುಂಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬಲ್ಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ದಿಂಬಾ ಚಟೋಂಬಾ ಎಂಬವರ 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಚೈಬಾಸಾ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬವು ಶವವನ್ನು ಊರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಶವ ಸಾಗಣೆ ವಾಹನದ ನೆರವು ನೀಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕುಟುಂಬ: ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಮಗುವನ್ನು ಚೀಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶವ ಸಾಗಣೆ ಸೇವೆಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಗಳು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು?: ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ನಾವು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶವ ಸಾಗಣೆ ವಾಹನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎರಡು- ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಾಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಶವವನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೈಬಾಸಾ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಭಾರತಿ ಮಿಂಜ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡವು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸಾವಾದಾಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶವ ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
