ಬಿಹಾರ: ಸೆಪ್ಟಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು
ಬಿಹಾರದ ಸೀತಾಮರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ನಾಲ್ವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ.
Published : March 4, 2026 at 9:10 PM IST
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ (ಬಿಹಾರ): ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮವು ಶೋಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯವೊಂದರ (ಸೆಪ್ಟಿಕ್) ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದ ಇತರ ನಾಲ್ವರು ದುರಂತ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಖಾರಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕುರ್ಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ವರೂ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶವಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವು: ಬೊಖಾರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರ್ಹಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸೇವಿಸಿ ನಾಲ್ವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮೂವರು ಬಚಾವ್: ಮೊದಲು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇತರರು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಏಳು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಸಾಹ್ನಿ (40), ರವೀಂದ್ರ ಸಾಹ್ನಿ (30), ವಿನಯ್ ಸಾಹ್ನಿ (26) ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ (12) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ಕುರ್ಹಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿ?: ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲದ ಅಪಾಯದ ಕಾರಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳೋದೇನು? ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಎಸ್ಪಿ ಅಮಿತ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
