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ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಕಾರು: ನಾಲ್ವರು ಸಾವು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

CAR FELL INTO DITCH
ಆಳವಾದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಕಾರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 7:51 PM IST

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ಅಲ್ಮೋರಾ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರೊಂದು ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಮ್‌ಗಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ಲಮ್‌ಗರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಯ್ಖಾನ್ - ಬಲ್ಲಿಯಾ ಬೆಗಾನಿಯಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರು, ಆಳವಾದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದಾರಿಹೋಕರು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಭಾರಿ ಆಳ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಹಳ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಮ್‌ಗರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

CAR FELL INTO DITCH
ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಕಾರು (ETV Bharat)

ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಮ್‌ಗರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ವಾಲ್ (40), ಜಗದೀಶ್ ಸಿಂಗ್ (35), ಲಚ್ಹಮ್ ಸಿಂಗ್ (56) ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಸಿಂಗ್ (55) ಮೃತರು. ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ (45) ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ವಾಲ್ (18) ಗಾಯಾಳುಗಳು.

ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮೃತರ ಶವಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. - ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರ್. ಘೋಡ್ಕೆ, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ

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TAGGED:

CAR FELL INTO DITCH
ALMORA ROAD ACCIDENT
ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರು
ಕಾರು ಅಪಘಾತ
CAR TRAGEDY

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