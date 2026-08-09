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ಒಂದೇ ಅಂಡಾಣುವಿಂದ 4 ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ಕರುಗಳ ಜನನ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ IVF ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ಕರುಗಳು ಜನಿಸಿವೆ.

Four Murrah calves born from a single egg
ಒಂದೇ ಅಂಡಾಣುವಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ಕರುಗಳ ಜನನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2026 at 4:21 PM IST

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ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಳಿ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ಕರುಗಳು (ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡು) ಜನಿಸಿವೆ.

ಪುಣೆಯ ತಥಾವಾಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ET-IVF ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಕಲಾಟೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ದಾನಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಥಾವಾಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮುರ್ರಾ ಕರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಉನ್ನತ ತಳಿಯ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಇಒ ಡಾ. ಶೀತಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಮುಕ್ನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ತಥಾವಾಡೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಈ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 75,000 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ತಂಡ 8,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಗಳ ಜನನ: ತಥಾವಾಡೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ವಿಷ್ಣು ಜವಾನೆ ಮಾತನಾಡಿ, "18 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಉನ್ನತ-ವಂಶಾವಳಿಯ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ದಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, ದಾನಿ ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ 16 ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು (ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕೋಶಗಳು) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಉನ್ನತ-ವಂಶಾವಳಿಯ ಬುಲ್‌ನಿಂದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆರನೇ ದಿನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಐದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭ್ರೂಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡವು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು, ಈ ಐದು ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ತಥಾವಾಡೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 10 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಗಳು ಜುಲೈ 11 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 20 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 'ಶೀತಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಂಢರಪುರಿ ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ IVF ಕರುವನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 8 ರಿಂದ 10 ಮರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಉನ್ನತ ಎಮ್ಮೆಯ ಜರ್ಮ್‌ಪ್ಲಾಸಂನಿಂದ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

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