ETV Bharat / bharat

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ರೈಲು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ರೈಲು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

4 Members Of Family Ends Life On Railway Track In Amalner
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜಲಗಾಂವ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಅಮಲ್ನೇರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಟಕರ್ಖೇಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ರೈಲ್ವೇ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಖವ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀರಿಗಿಳಿದ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಟಕರ್ಖೇಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸುನಿಲ್ ಅಮೃತ್ ಭಿಲ್, ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸುನಿಲ್ ಭಿಲ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರಾದ ಸನ್ನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ರೈಲು ಹಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ನಾಲ್ವರು, ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಡಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:40ಕ್ಕೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃತರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮಲ್ನರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಖವ್ಶಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಅನ್ನಾ ಏಕನಾಥ್ ತಲ್ವಾರೆ (32) ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಅನ್ನಾ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ತಂದೆ - ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಎರಡೂ ಶವಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಶವಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿ: ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಡೆ: 27 ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ - ವಿಡಿಯೋ

TAGGED:

TAKARKHEDA
FAMILY MEMBERS ENDS LIFE
ನಾಲ್ವರ ಸಾವು
TAKARKHEDA TRAGEDY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.