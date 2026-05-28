ಗುಜರಾತ್: ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಸಾವು
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 28, 2026 at 11:03 AM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎಂಟು ಸಿಂಹಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುಜರಾತ್ನ ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಬಿಸಿಯೋಸಿಸ್ ಸೋಂಕು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 17 ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಬುಧವಾರ ಸಿಎಂ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. 17 ವಯಸ್ಕ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿರ್ ಗಧಾಡ ಮತ್ತು ಬಾಬಾರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ 10 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹ್ಸುಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ವರದಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜುನಗಢ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ಮೋಧ್ವಾಡಿಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಶಂಕಿತ ಬೇಬಿಸಿಯೋಸಿಸ್ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಬಿಸಿಯೋಸಿಸ್ ಸೋಂಕು ಉಣ್ಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 11 ಸಿಂಹಗಳು ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೊಜೋಲ್ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು.
2025ರ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 891 ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳಿವೆ.
