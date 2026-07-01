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ಬಿಹಾರದ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ₹8 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಪಹರಣ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ.

BIHAR MIGRANT WORKERS
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 4:15 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ದನ - ಕರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಐವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕೇವಲ 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ನಾಲ್ವರ ಗುಂಪು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಬಿಹಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಧು ಕುಮಾರ್ (24) ಮತ್ತು ಐವರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಬತ್ತೂರು ಬಳಿಯ ಪಟ್ಟರವಕ್ಕಂ ತಲುಪಲು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಚಾಲಕ ಸೂಚಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳದೇ, ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ವೇಳೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಂಧಿ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಫೋನ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚಾಲಕ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಪಹರಣಕಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬೇರೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಪಟ್ಟರವಕ್ಕಂ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಹರಣ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ: ಇತ್ತ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಫೋನ್​ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಪೂಕ್ಕಡೈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಟೋ ಹತ್ತುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ 36 ವರ್ಷದ ಚಾಲಕ ನೆಪೋಲಿಯನ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೂವರು ಸಹಚರರಾದ ಮಣಿ (40), ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ (38) ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರನ್ (39) ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಹಾರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ: ಇನ್ನೂ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವರ ಫೋನ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಹರಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

TAMIL NADU
BIHAR MIGRANT WORKERS KIDNAP
CHENNAI KIDNAPPING CASE
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಹರಿಸಿ ಮಾರಾಟ
BIHAR MIGRANT WORKERS

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