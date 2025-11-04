ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಹಳೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳು: ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ
ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಲದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.
Published : November 4, 2025 at 12:23 PM IST
ಬಲೋಡಾಬಜಾರ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗುಂಪಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಗಳು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪರದಾಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರ್ನವಾಪರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಿನಲ್ಲರುವ ಹಳೆಯ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಎರಡು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮರಿ ಆನೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪು ಕಾಡಿನಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಹಳೆಯ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯೊಂದು ಹೊಲಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ರೈತರು ಹೋದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಠಾಕೂರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಆನ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಆನೆಗಳ ಘೀಳಿಡುವುದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆನೆಗಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತಂಡ ಆನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರೂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರೇನ್ಗಳು, ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಗ್ಗಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆನೆಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲು ಮತ್ತು ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ನೆರವಾದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ, ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡುಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ. ಬರ್ನವಾಪಾರ ಪ್ರದೇಶವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆನೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಹೊಲಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
