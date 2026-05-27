ETV Bharat / bharat

ಕಶ್ಯಪಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು: ಓರ್ವ ಬಾಲಕಿಯ ರಕ್ಷಣೆ

ಕಶ್ಯಪಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

KASHYAPI DAM TRAGEDY
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಾಸಿಕ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಾಸಿಕ್ - ಹರ್ಸುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಶ್ಯಪಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಮುಳುಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಯುವ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಚಿನ್ ಥೋಂಬ್ರೆ, ಅವರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿ ರೋಹಿಣಿ ಥೋಂಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಥೋಂಬ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಸಂಗೀತಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರಿಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿಕ್‌ನ ಹರ್ಸುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಥೋಂಬ್ರೆ ದಂಪತಿಯು ತಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಕೇತನ್ ಪವಾರ್ (16) ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ ಪವಾರ್ (14) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಶ್ಯಪಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನೀರಿನ ಆಳ ತಿಳಿಯದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಹರ್ಸುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾಲ್ವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಸುಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಅಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ತಲುಪಲು ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ನೀರಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಯಾರೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆವು. ನಂತರ ಯುವಕರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಿದರು ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಘಾಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆವು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ನಾಲ್ಕು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಥೋಂಬ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ದಡದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಬೋರ್ಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೌಚಾಲಯದ ತೊಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಆರು ಜನರ ದಾರುಣ ಸಾವು

TAGGED:

FOUR DROWN IN KASHYAPI DAM
NASHIK KASHYAPI DAM DROWNING
ಕಶ್ಯಪಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಂತ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು
KASHYAPI DAM TRAGEDY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.