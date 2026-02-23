ETV Bharat / bharat

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ಸಾವು: ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ, ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಶಂಕೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ರಾಜಮಂಡ್ರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 1:22 PM IST

ರಾಜಮಂಡ್ರಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ರೋಗಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರನ್ನು 72 ವರ್ಷದ ಎನ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು 74 ವರ್ಷದ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಕನಕರತ್ನಂ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಲಾಲಾಚೆರುವು ಪ್ರದೇಶದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಭಾಗಿಸೆಟ್ಟಿ ಕನಕರತ್ನಂ (76) ಮತ್ತು ತಡಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ (75) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಿಂದ ಲಾಲಾಚೆರುವು ಬಳಿಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು 14 ಜನರು ಹಠಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯುಂಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಾಂತಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬಾಧಿತರಾದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಜೊತೆಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಹಾಲು ಮಾರಾಟಗಾರನೇ ಹಾಲು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ತಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಕೊರುಕೊಂಡ ಮಂಡಲದ ಗಣೇಶ್ ಎಂಬ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಧಿತ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಷಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

