ರಾಯಪುರದಿಂದ ನಾಗ್ಪುರಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ₹4 ಕೋಟಿ ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ನಗದನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 8:18 PM IST
ದುರ್ಗ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಖುರ್ಸಿಪಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ (ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದಾಬ್ರಾಪರಾ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ರಾಯ್ಪುರದ ಅಭನ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಗದನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಯ್ಪುರದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಡಿಐಜಿ ವಿಜಯ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಖುರ್ಸಿಪಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕುಮ್ಹಾರಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಖುರ್ಸಿಪಾರ್ನ ದಾಬ್ರಾಪರಾ ಬಳಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಗುಪ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದ ಕಂತೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರುವುದು ಖಚಿತಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ: ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಭಾವೇಶ್ ಭಾಯಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ದುಬೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಣವನ್ನು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗ್ಪುರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣದ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಈ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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