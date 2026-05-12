ETV Bharat / bharat

ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ್ದ 4 ಮುದ್ದಾದ ಚೀತಾ ಮರಿಗಳು ಸಾವು: ಅರೆಬರೆ ದೇಹ ಪತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಾಳಿ ಶಂಕೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಸಾವಾಗಿದೆ.

CHEETAH CUBS DEATH
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ​ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಚಿತ್ರ. (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 12, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿಯೋಪುರ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಯೋಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಚೀತಾಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳ ಸಂತತಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸಂತಸದ ನಡುವೆ, ವಿಷಾದನೀಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್​ 11 ರಂದು ಕೆಜಿಪಿ 12 ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾ 4 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಆ ಮರಿಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ದೇಹ ಅರೆಬರೆ ತಿಂದು ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಾಳಿ ಶಂಕೆ: "ಕೆಜಿಪಿ 12 ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾಗೆ ಜನಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಶಿಯೋಪುರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗುಹೆಯ ಬಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ದೇಹವು ಭಾಗಶಃ ತಿಂದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ" ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡವು ಈ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೇ 11 ರ ಸಂಜೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಸಾವು ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಬೇಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತಾಯಿ ಚೀತಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೀತಾಗಳಿವೆ?: ಈ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ 53 ಚೀತಾಗಳಿವೆ. ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು 33 ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಚೀತಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 50 ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಮೂರು ಚೀತಾಗಳು ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಟ್ಸ್​​ವಾನಾದಿಂದ 6 ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು 3 ಗಂಡು ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಕುನೋ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ, 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ 8 ಚೀತಾಗಳನ್ನೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, 2023 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 12 ಚೀತಾಗಳನ್ನು ತಂದು ಕುನೋ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

KUNO PARK
CHEETAH CUBS
CHEETA PROJECT
MADHYA PRADESH
CHEETAH CUBS DEATH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.