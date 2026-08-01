ETV Bharat / bharat

ಗಂಗಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ತೆರಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಹುಡುಗರು ಮುಳುಗಿ ಸಾವು

ಈಜಲು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಹುಡುಗರು ಗಂಗಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ETV Bharat
ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ (FOUR CHANDIGARH TEEN KANWARIYAS DROWN IN HARIDWAR GANGA CANAL WHILE TRYING TO SAVE FRIEND)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಂಡೀಗಢ: ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಕನ್ವರ್ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಚಂಡೀಗಢದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಗಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವಾಲಾಪುರ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಬಳಿಯ ಜಟ್ವಾಡ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಭರತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ನಿತೀಶ್, ಶಿವಾಂಶು ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಮೃತ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲರ ವಯಸ್ಸು 16 ರಿಂದ 18 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸೆಕ್ಟರ್ -30/ಬಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಸೆಕ್ಟರ್ -26 ನ ಬಾಪುಧಾಮ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೃತ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ತರುಣ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಯದ್ವಿಂದರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮೃತ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಭರತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳಿ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Four Chandigarh Teen Kanwariyas Drown in Haridwar Ganga Canal While Trying to Save Friend
ಮೃತ ಹುಡುಗರು (ETV Bharat)

ಈಜುವುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಗಂಗಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವನಾದ ಭರತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ. ನೀರಿನ ಆಳದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಇತರೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಅವರೂ ಮುಳುಗಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈಜುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊದಲು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಭರತ್ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ. ನಂತರ, ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಇತರೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, "17 ಜನರ ಗುಂಪು ಕನ್ವರ್ ಅನ್ನು ತರಲು ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸೆಕ್ಟರ್ -30 ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸೆಕ್ಟರ್ -26 ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಈ ಗುಂಪು ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ಹೊರಟು ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಕನ್ವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜ್ವಾಲಾಪುರ್ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜತ್ವಾಡ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ, ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಗಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಕಪಿಲಾ ನದಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದ ವೃದ್ಧನ ರಕ್ಷಣೆ - MAN RESCUED FROM RIVER

TAGGED:

KANWAR YATRA TRAGEDY
TEENAGERS DROWNED
HARIDWAR DROWNING INCIDENT
ಬಾಲಕರ ಸಾವು
GANGA CANAL TRAGEDY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.