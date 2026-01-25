ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ಅಸೂಯೆ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಪತ್ನಿಗೆ ವೈರಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿದ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 25, 2026 at 10:36 AM IST
ಕರ್ನೂಲ್ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) : ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಬೇರೆಯವಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆದ ಅನ್ನುವ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಹೌದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವೈರಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನೂಲ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬಾಬು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕರ್ನೂಲಿನ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದೋನಿಯ ಯುವತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ವೈದ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಕೂಡ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನೂಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಕರ್ನೂಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳ 9ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಆಗ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗೆ ಹತ್ತಿಸಿ ವೈರಸ್ (ಹೆಚ್ಐವಿ) ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬಾಬು ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
