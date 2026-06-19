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ಒಡಿಶಾ: 15 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಪತ್ತೆ!

ಒಡಿಶಾದ ಶಾಮಯೂರ್ಭಂಜ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

Fossils dating back 15 million years were discovered in Mayurbhanj
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Dr. Debobrata Nandi)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 4:18 PM IST

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ಮಯೂರ್ಭಂಜ್(ಒಡಿಶಾ): ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಮಯೋಸೀನ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹುಲಿಯಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ 'ಅಸುರ್ ಹಾದ್' ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮಹುಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮವು ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಿಪಾದ ಸದರ್ ಮಹುಕುಮಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಾಪ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನದಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Fossils dating back 15 million years were discovered in Mayurbhanj
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದವು? ಹೇಗೆ ಬಂದವು? ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು 'ಅಸುರ ಹಾದ್' (ಅಸುರನ ಮೂಳೆಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Fossils dating back 15 million years were discovered in Mayurbhanj
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Dr. Debobrata Nandi)

ಉತ್ತರ ಒಡಿಶಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಿಜಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ದೇಬ್ರಬ್ರತ್ ನಂದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಡಾ. ನಂದಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಾರ್ಕ್ ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಅದರ ಕವಚಗಳಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

Fossils dating back 15 million years were discovered in Mayurbhanj
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Dr. Debobrata Nandi)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರವು ಈಗ ಬರಿಪಾದದಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Fossils dating back 15 million years were discovered in Mayurbhanj
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Dr. Debobrata Nandi)

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಡಾ. ದೇಬ್ರಬ್ರತ್ ನಂದಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಂತಹ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಕ್ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ಕವಚಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟಾಲಜಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟಾಲಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

Fossils dating back 15 million years were discovered in Mayurbhanj
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Dr. Debobrata Nandi)

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಯೋಸೀನ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಚಕ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇವು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮೆಹುಲಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ನದಿಪಾತ್ರದಿಂದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಲಿಯಾನಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಡೇರಾದಿಂದ ಬಡಸಾಹಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಪ್ರತಾಪ್ಪುರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮಯೋಸೀನ್ ಯುಗದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

Fossils dating back 15 million years were discovered in Mayurbhanj
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Dr. Debobrata Nandi)

ಇದನ್ನು ಭೂ-ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣ ಅಥವಾ ಭೂ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Fossils dating back 15 million years were discovered in Mayurbhanj
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Dr. Debobrata Nandi)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮೀನಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆ!: ಇತಿಹಾಸದ ನಿಗೂಢತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆ

TAGGED:

FOSSILS FOUND IN MAYURBHANJ
RESEARCH ON FOSSILS
ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಪತ್ತೆ
ಮಯೋಸೀನ್ ಯುಗ
FOSSILS FOUND

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