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ಪ್ರಮುಖ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕನಿಗೆ LAWCET​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 349ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

Former Top Maoist Leader Devji Secures 349th Rank in LAWCET
ಮಾಜಿ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ತಿಪ್ಪಿರಿ ತಿರುಪತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ದೇವ್‌ಜಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 4:36 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಜಿ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ತಿಪ್ಪಿರಿ ತಿರುಪತಿ ಆಲಿಯಾಸ್ ದೇವ್‌ಜಿ (62) ಎಂಬವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 349ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಲಾಸೆಟ್(LAWCET​) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ದೇವ್‌ಜಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.

ಕೊರುಟ್ಲಾ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ತಿಪ್ಪಿರಿ ತಿರುಪತಿ ಅವರು 1980-82ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಗೊಂಡಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವ್‌ಜಿ, ಸಂಜೀವ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಕುಮ್ಮು ದಾದಾ ಮುಂತಾದ ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಡ್ಚಿರೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವೋ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಿದ ಇವರು, ಏರಿಯಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2001ರಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯೋಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

2003ರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯ ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್‌ಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ದಾಂತೇವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 74 ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್‌ಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವ್‌ಜಿ ಪತ್ತೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್' ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಂಬಲ ಕೇಶವ್ ರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇವ್‌ಜಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

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