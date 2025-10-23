ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧನ
ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಇವರು. ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರ(ಕೇರಳ): ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎಸ್ಐಟಿ), ದೇಗುಲದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಮುರಾರಿ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೆರುಮನ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ತಿರುವನಂತರಪುರಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದ ಬಳಿಕ ಅಪರಾಧ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಬಂಧನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಮುರಾರಿ ಬಾಬು. ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ 2019ರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಾರಿ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇವರೇ.
ಮುರಾರಿ ಬಾಬು ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು ತಾಮ್ರ ಲೇಪನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುರಾರಿ ಬಾಬು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಲೇಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಾಮ್ರ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು ತೆಗೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಮುನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ, ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಜಾಲದ ಕುರಿತು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
