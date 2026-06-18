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ನಕಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಸಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪುತ್ರನ ಕಂಪನಿಯ ₹7.8 ಕೋಟಿ ಎಗರಿಸಿದ ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕರು

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಐ.ಕೆ. ಗುಜ್ರಾಲ್​ ಅವರ ಪುತ್ರ ನರೇಶ್​ ಗುಜ್ರಾಲ್​ ಅವರ ಕಂಪನಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿರುವ ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಿಗಳು 7.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NARESH GUJRAL CASE
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 8:01 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಐ.ಕೆ. ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನರೇಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರದ್ದೇ ಕಂಪನಿಗೆ 7.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವಂಚಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 4 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಫ್ರೀಜ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸೈಬರ್​ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ: ನರೇಶ್​ ಗುಜ್ರಾಲ್​ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 12 -16 ರ ನಡುವೆ ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನರೇಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ನರೇಶ್​ ಅವರು ನಡೆಸುವ ಕರಂಜಾವಾಲಾ & ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ, ತಾನು ನರೇಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್, ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಕ್ಷಣವೇ 7.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆರ್​ಟಿಜಿಎಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ ವಂಚಕರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹7.8 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಯು, ನರೇಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ನರೇಶ್​​ ಗುಜ್ರಾಲ್​​ರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ನರೇಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅವರು ನಾನು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಎಂದರಿತ ಕುಟುಂಬವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ತ್ವರಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ; ₹4 ಕೋಟಿ ಫ್ರೀಜ್: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಘಟಕದ ಪಡೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ, ಹಣ ವರ್ಗವಾದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಹಣವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಂಚಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

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