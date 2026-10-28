ಮುಕ್ತ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಕಮಾಂಡರ್!: ದಂಪತಿಗೆ ಹರಸಿದ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ ಅವರು ಹಜಾರಿಬಾಗ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸೋಮ್ವಾರಿ ಹೆಮ್ರಾಮ್ ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.
Published : October 28, 2026 at 1:15 PM IST
ರಾಂಚಿ(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಸಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿರುವ ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ, ಹಜಾರಿಬಾಗ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ (Open Jail) ಸೋಮ್ವಾರಿ ಹೆಮ್ರಾಮ್ ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ - ಸೋಮ್ವಾರಿ: ಜೈಲುಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಐಜಿ) ಸುದರ್ಶನ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುಹತು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ ಅವರು, ತಮಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಹಂಗ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸೋಮ್ವಾರಿ ಹೆಮ್ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದರು. ಹಜಾರಿಬಾಗ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವಾಹ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಕಾ ಅವರು ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ನವ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಡಿಜಿಪಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮ: ಈ ವಿವಾಹವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು. ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿಜಿಪಿ) ತದಾಶಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನಕ್ಸಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊರೆದವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆ ಸಿಗುವುದು, ಅವರು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು.
ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ ಮತ್ತು ಸೋಮ್ವಾರಿ ಹೆಮ್ರಾಮ್ ಅವರ ವಿವಾಹವು, ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶರಣಾಗತಿಯ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳುವವರಿಗೆ, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಾರಿದೆ.
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