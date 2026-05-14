ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 'ಮಾಜಿ ಮೋಸ್ಟ್​ ವಾಂಟೆಡ್​ ನಕ್ಸಲ್​​' ದೇವ್​ಜಿ: ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಓದುವ ಬಯಕೆ

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್​ ವಾಂಟೆಡ್​ ನಕ್ಸಲ್​ ಆಗಿದ್ದ ತಿಪ್ಪಿರಿ ತಿರುಪತಿ ಆಲಿಯಾಸ್​ ದೇವ್​ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ, ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

EX MAOIST WROTE INTERMEDIATE EXAM
ಮಾಜಿ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ತಿಪ್ಪಿರಿ ತಿರುಪತಿ ಆಲಿಯಾಸ್ ದೇವ್‌ಜಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 2:56 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಾಜಿ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ತಿಪ್ಪಿರಿ ತಿರುಪತಿ ಆಲಿಯಾಸ್ ದೇವ್‌ಜಿ (62) ಅವರು ಇಂದು ಜಗ್ತಿಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರುಟ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.

ಕೊರುಟ್ಲಾದ ತಿಪ್ಪಿರಿ ತಿರುಪತಿ ಅವರು 1980-82ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದುಮುಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1984 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ದೇವ್‌ಜಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಶರಣಾದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸಾದರೆ, ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಬಡವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.

ನಕ್ಸಲ್​ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಗೊಂಡಿ ಮಾತನಾಡುವ ತಿರುಪತಿ ಅವರನ್ನು ನಕ್ಸಲ್​ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದೇವ್ಜಿ, ಸಂಜೀವ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಕುಮ್ಮುದಾದಾ ಎಂಬ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಡ್ಚಿರೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ದೇವ್ಜಿ, ನಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2001 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯೋಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದೇವ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬ್ಯೂರೋ (CRB) ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪೊಲಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

ನಾಯ್ಡು ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ: 2003 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯ ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್‌ಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 2010 ರ ದಂತೇವಾಡ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 74 ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರನ್ನು ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎನ್‌ಐಎ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ ದೇವ್‌ಜಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವಿತ್ತು.

